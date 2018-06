Santos Dumont fica fechado por 20 minutos devido às chuvas

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

O Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, ficou fechado por 20 minutos para pouso e decolagens na manhã desta quarta-feira, 28, por conta da baixa visibilidade causada pelas chuvas, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

As operações foram suspensas às 7h40, retornando às 8 horas apenas para pouso e logo em seguida, às 8h03, retornaram as operações de decolagens. Mesmo com o fechamento, nenhum voo foi alternado ou ficou atrasado, segundo a Infraero.