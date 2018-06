Santos Dumont reabre com grande números de voos cancelados

SÃO PAULO - As operações de pousos foram retomadas no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, às 9h45 deste sábado, 16. As atividades estavam suspensas por causa da neblina que encobria a região desde as 7h. O aeroporto opera agora com ajuda de instrumentos.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), das 43 chegadas previstas até as 10h, nove foram canceladas e uma sofreu atraso. O Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, opera normalmente. Entre os 43 voos previstos, 11 atrasaram e três foram cancelados.

Os principais aeroportos de São Paulo também estão abertos para pousos e decolagens nesta manhã. Em todo o País, segundo boletim da Infraero, dos 840 voos programados, até as 10h, 128 registraram atrasos superior a 30 minutos e 38 foram cancelados. O terminal com maior índice de cancelamento é o Santos Dumont.