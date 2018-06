Santos Dumont reabre para pousos

SÃO PAULO - O Aeroporto Santos Dumont, no Rio, reabriu para pousos por volta das 10 horas desta quarta-feira, 12, após ficar com as operações suspensas por duas horas por conta da neblina. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), os pousos, assim como as decolagens, são feitas com auxílio de instrumentos.

Alguns voos foram desviados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, que operava por visual. Até as 10h, nove chegadas e seis partidas haviam sido canceladas. Seis registravam atrasos de mais de meia hora, entre os 48 previstos, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Atualizada às 11h