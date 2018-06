Santos Dumont reabre para pousos e opera por instrumentos

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, voltou a operar para pousos às 8h26, após ficar fechado desde as 7 horas desta quarta-feira, 4, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Sete voos foram alternados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim e três voos foram cancelados. Devido à pouca visibilidade, as operações, tanto para pousos como decolagens, são feitas com auxílio de instrumentos.