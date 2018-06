Santos Dumont reabre pista principal e tem quase 30% dos voos cancelados

SÃO PAULO - A pista principal do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, voltou a operar às 19h17 desta quinta-feira, 12. A pista estava fechada desde às 15h47, aproximadamente, para a retirada de uma aeronave de pequeno porte da Ocean Air Táxi Aéreo que caiu no começo da manhã, na Baía de Guanabara. Duas horas antes, a pista auxiliar do aeroporto foi reaberta para pousos e decolagens.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), das 147 partidas previstas até as 20 horas, 36 (24.5%) registraram atrasos e 41 (27.9%) foram canceladas.

Em nota, a Ocean Air Táxi Aéreo informou que a aeronave Learjet 55, prefixo PT-LXO, deslizou na pista às 9h30 quando pousava no aeroporto. Um guindaste foi usado para içar o avião do mar. Os três tripulantes que estavam a bordo foram resgatados sem ferimentos e encaminhados para avaliação médica. O motivo do acidente está sendo apurado pela empresa aérea.

São Paulo. Quatorze voos que seguiriam hoje do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, para o Santos Dumont foram cancelados e três decolaram com atraso. O Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, não soube informar o número de voos cancelados com destino ao Santos Dumont.