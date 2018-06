Santos recupera velhos cortiços A Prefeitura de Santos apresentou na quinta-feira um projeto de revitalização e adequação de infra-estrutura das moradias do centro. Chamado de Alegra Centro - Habitação, o programa é uma extensão das ações que têm mudado o visual dos prédios da área histórica com incentivos fiscais e consultoria técnica. Pelo menos 14.500 moradores de cerca de 400 cortiços deverão ser beneficiados. Segundo o prefeito João Paulo Tavares Papa (PMDB), o diferencial do programa é a revitalização de área completamente estruturada, com 100% de saneamento básico, energia elétrica, rede de telefonia, calçamento, escolas e unidades de saúde. "As pessoas querem continuar vivendo ali e a falta de infra-estrutura se restringe às moradias." A idéia é dar incentivos fiscais, como a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) por cinco anos e oferecer linhas especiais de crédito na Caixa Econômica Federal. A presidente da Associação dos Cortiços do Centro, Samara Faustino, disse que o projeto aumentará a auto-estima e a qualidade de vida das pessoas. "É um começo, uma coisa legal."