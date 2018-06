São 100 mil chances de ser feliz

Com 103.594 imóveis à venda, a Caixa Econômica Federal abre amanhã, às 10h, a quinta edição do Feirão da Casa Própria, no Centro de Exposições Imigrantes, no Jabaquara, zona sul de São Paulo. Do total de unidades à disposição, 42.801 são novas ou estão em fase de construção, 60 mil são usadas e 793 foram retomadas pelo banco de mutuários inadimplentes. O evento, que ocorre até domingo, vai reunir 130 construtoras e 133 imobiliárias. ''A expectativa é realizar um volume de negócios 10% superior em relação a 2008. Na época, foram negociados 21.500 imóveis, o que gerou R$ 1,4 bilhão'', afirma o superintendente da Caixa em São Paulo, Valter Nunes. A média de preços dos imóveis gira em torno de R$ 128 mil. Haverá também unidades voltadas para famílias de renda maior, com valores acima de R$ 200 mil. ''São moradias para todas as classes sociais'', diz Nunes, que acredita que, a exemplo do ano passado, 150 mil pessoas devem visitar o Feirão. Para atender a esse público, a Caixa porá à disposição 1.200 funcionários, que vão prestar informações sobre as linhas de crédito, além de tirar dúvidas e fazer a simulação do valor financiado. Assim como em 2008, o comprador terá a oportunidade de dar entrada nos papéis do financiamento e fechar o negócio em um só dia. Quem não encontrar o imóvel ideal nos quatro dias do Feirão poderá receber uma carta de crédito da Caixa. ''A família terá um prazo de 180 dias para utilizar a carta'', diz Nunes. A maior parte dos imóveis novos ou em construção integra o programa ''Minha Casa, Minha Vida''. Os consumidores interessados em obter as vantagens do pacote habitacional precisam ter renda de três até dez salários mínimos (de R$ 1.395 a R$ 4.650) e buscar moradias com preços de até R$ 130 mil. As famílias com renda de até três salários mínimos também se enquadram no programa, mas não terão opções de imóveis no Feirão. Nesse caso, quem tiver interesse deve fazer o cadastro nas agências da Caixa ou pelo telefone 0800-7260101. LEMBRETES Não esqueça de levar a identidade, o CPF e comprovantes de residência e de renda Se você for empresário, carregue também o CNPJ Acesse o site da Caixa (www.caixa.gov.br) e confira a lista de imóveis disponíveis no Feirão