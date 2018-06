São 5 denúncias por dia e multas somam R$ 18,8 mi A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente recebe, em média, cinco denúncias por dia de podas e cortes de árvores feitos de forma irregular. Em 2008, foram registradas 180 autuações - que somaram R$ 18,8 milhões. Até empresas contratadas pela Prefeitura foram penalizadas por fazerem a chamada "poda radical". "A quantidade de denúncias é tão grande que os fiscais não saem na rua por conta própria para fiscalizar", comenta Regina Luiza Barros, diretora do Departamento de Controle da Qualidade Ambiental da secretaria. As queixas chegam por telefone, e-mail ou por meio do Ministério Público. A Associação dos Amigos das Árvores é responsável por uma parte das denúncias, por exemplo. Há um mês, o presidente da associação, Ricardo Cardim, fotografou uma poda irregular. "O homem estava despreparado para fazer o serviço e saiu correndo quando me viu."