São Bernardo do Campo pode ficar sem água nesta semana A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realizará na próxima semana serviços de limpeza e desinfecção no Poço Ideal I, em São Bernardo do Campo, na região do ABC paulista. A atividade será realizada entre 8 horas de segunda-feira, 15, e a noite de quinta-feira, 18. No período, pode ocorrer suspensão do abastecimento para os pontos altos dos bairros Parque Ideal, Jardim Novo Horizonte I e II, Vila dos Químicos, Jardim Nova América e Parque Jandaia. A Sabesp recomenda aos moradores que utilizem racionalmente a água armazenada nas caixas residenciais, evitando desperdício. A normalização do abastecimento acontecerá de forma gradual, após o término dos serviços. Casos de emergência serão atendidos 24 horas pela Central de Atendimento da Sabesp, pelo telefone 195.