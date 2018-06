São Clemente é a primeira escola a entrar na Sapucaí

A São Clemente entrou na Sapucaí por volta das 21 horas deste domingo, 3, dando início aos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. A escola levou à avenida o enredo O Clemente João VI no Rio: A redescoberta do Brasil, em um desfile que terminou por volta das 22h20. A segunda escola a entrar na Sapucaí será a Porto da Pedra. A favorita é a Beija-Flor de Nilópolis, escola que ganhou quatro títulos nos últimos cinco anos do carnaval carioca. Veja Também: Antes de entrar, equipe da São Clemente controla incêndio Imagens do desfile da São Clemente Censurada, Viradouro promete 'arrepiar' Saiba como foram os desfiles em SP no 2º dia Saiba como foram os desfiles em SP no 1º dia Veja as melhores imagens dos desfiles em SP Qual escola de samba será campeã em SP? Qual escola de samba será campeã no Rio? Tudo sobre as escolas de SP e os sambas Tudo sobre as escolas do Rio e os sambas As melhores imagens do Carnaval pelo Brasil Antes das escolas de samba do Grupo Especial, as escolas do Grupo de Acesso passaram pela avenida do samba. Império Serrano e Caprichosos de Pilares - escolas que já fizeram parte do Grupo Especial - se apresentaram neste domingo. São Clemente, Mocidade e Imperatriz Leopoldinense falam dos 200 anos da chegada de d. João VI ao Rio; a Mangueira canta o centenário do frevo; a Porto da Pedra, outro aniversário: os cem anos de imigração japonesa no País. A atual campeã, Beija-Flor, viaja até Macapá (Amapá), para redescobrir o Brasil. A Salgueiro entra na Marquês para lembrar que o Rio de Janeiro continua lindo. A Portela alerta para os perigos contemporâneos e fala sobre os riscos do aquecimento global para o futuro do planeta e a Viradouro homenageará os carnavais de outras escolas. Os destaques do primeiro dia do carnaval carioca são Mangueira e Viradouro, as duas últimas escolas a passarem pelo Sambódromo. A verde-e-rosa viveu um pré-carnaval complicado. A agremiação foi muito criticada por não escolher um enredo homenageando o compositor Cartola, que faria 100 anos em 2008. Depois, vieram as notícias relacionando a escola ao tráfico de drogas no Morro da Mangueira. Na avenida, os mangueirenses prometem dar a volta por cima. A cantora Alcione já avisou: "A Mangueira está acima do bem e do mal. O que importa é o samba. O resto é o resto." Texto alterado às 21h13 para acréscimo de informações.