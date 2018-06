São Francisco agora mira as bitucas no chão Em janeiro, a Carolina do Norte (maior produtora de tabaco dos EUA) vai impor multas de US$ 50 para quem for flagrado fumando em bares ou restaurantes e de US$ 200 para os proprietários. A lei, aprovada na terça, une o Estado aos outros 28 que aprovaram legislação semelhante. Já a prefeitura de São Francisco mandará projeto em junho à Câmara Municipal para cobrar US$0,33 a mais no maço de cigarros, para compensar os US$ 10,7 milhões que a cidade gasta anualmente para remover das ruas as bitucas de cigarros.