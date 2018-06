São Joaquim tem neve e sensação térmica de -7,7ºC

FLORIANÓPOLIS - Pouco mais de três semanas após a maior onda de frio registrada na Região Sul, com o registro de neve em 107 municípios, o fenômeno reaparece na manhã desta quarta-feira, 14, na cidade de São Joaquim (SC), cidade mais fria do Brasil. A neve caiu por cerca de 20 minutos com os primeiros flocos sendo vistos às 6 horas.

A cidade amanheceu com temperatura em 1,1ºC. Por volta das 8h10, a temperatura caiu ainda mais, chegando a 0,5ºC, com sensação térmica de -7,7ºC. Entre 6h e 8h30, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura da cidade, a neve chegou a acumular em alguns pontos, especialmente nas áreas rurais.

Foi a terceira vez no ano com registro de neve em São Joaquim. Como a previsão é de frio intenso, especialmente nas áreas mais altas da serra e nas regiões meio-oeste e oeste, não está descartada a possibilidade de novas precipitações de neve em várias cidades catarinenses nesta quarta-feira.