São Paulo contrata serviços de helicóptero do Exército por um mês Pousou nesta terça-feira, 08, no Campo de Marte, na capital paulista, o helicóptero modelo Cougar, do Exército, para agilizar no transporte de grupamentos da polícia, principalmente o do Grupo de Ação Tática Especial (Gate) e o da Tropa de Choque. O governo estadual paga pelo uso da aeronave US$ 5.060 por hora. O contrato tem validade de um mês, para dez horas de uso. O equipamento já poderá ser usado, inclusive se houver rebeliões nos presídios no final de semana. O helicóptero tem capacidade para até 23 soldados. A Polícia Militar calcula que ele tenha capacidade de sobrevoar até Presidente Prudente, extremo oeste do Estado de São Paulo, a cidade de Presidente Prudente, distante cerca de 600 km da capital, em 3 horas.