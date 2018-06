São Paulo deve ter chuva forte na tarde desta quinta

São Paulo terá uma quinta-feira com muita instabilidade e a temperatura deve chegar aos 29ºC durante a tarde. Na capital, a previsão é de pancadas de chuva e possíveis trovoadas à tarde. Durante o dia, o tempo fica abafado e sol entre nuvens, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Na sexta-feira, 7, uma nova frente fria mantém o tempo chuvoso e derruba as temperaturas na capital. A máxima não deve passar dos 24ºC e a mínima fica em torno dos 18ºC. No sábado a máxima chega aos 25ºC e aos 26ºC no domingo na capital paulista. País Poucas regiões do Brasil estão com o tempo firme. Uma grande massa de ar quente e seco cobre o norte de Minas Gerais e a maior parte do Nordeste, onde não chove. Em todas as outras regiões brasileiras, inclusive no sul do Maranhão e no leste de Alagoas e de Pernambuco, há previsão de pancadas de chuva, resultado do tempo abafado e da influência de áreas de instabilidade. No oeste e norte do Paraná, oeste de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, norte do Rio, Espírito Santo e centro-leste de Minas o tempo fica chuvoso.