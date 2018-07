São Paulo discute revalorização do bairro do Bexiga A Câmara Municipal começa a discutir nesta quinta-feira o processo de revalorização de um dos bairros mais tradicionais da cidade, o Bela Vista, mais conhecido como Bexiga. Vereadores, moradores e comerciantes do bairro vão discutir, em audiência pública, uma proposta de transformar a Rua 13 de Maio em uma rua 24 horas. O projeto foi apresentado pela Associação dos Produtores e Agentes Culturais do Estado de São Paulo. A audiência, que será realizada pela Comissão de Legislação Participativa, está prevista para começar às 12 horas. A idéia de recuperação da 13 de Maio não é nova e está inserida no projeto de comemoração do aniversário de 450 anos da cidade, que está sendo implementado pela Prefeitura. Pela proposta da associação, a rua passa a se chamar Rua 24 Horas do Bexiga, entre as Ruas Santo Antonio e Fortaleza. O objetivo é resgatar a tradição da área, antigo reduto intelectual da cidade e que até hoje concentra bares, cantinas e pizzarias tradicionais.