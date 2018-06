São Paulo e Dilma Rousseff

As pesquisas feitas até meados de agosto deste ano mostravam que, em linhas gerais, o padrão se mantinha. Dilma vencia por ampla margem no Nordeste e no Norte e mantinha a dianteira em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Serra vencia no Sul e em São Paulo. Esta distribuição de votos garantia uma posição de equilíbrio, com uma pequena vantagem pró-Dilma.

A larga vantagem que Dilma abriu nas pesquisas, a partir do mês de agosto, está associada ao fato de ela ter passado a vencer nos Estados da Região Sul e em São Paulo. O que ninguém imaginava é que a candidata do PT teria uma vantagem tão ampla um mês antes das eleições. Na última pesquisado Datafolha (2 e 3 de setembro) Dilma obteve 44% das preferências e Serra 36%.

São Paulo tem sido um Estado central nas eleições presidenciais por uma série de razões. Além da mais óbvia delas - a densidade econômica e populacional -, o Estado tem as seções mais poderosas dos dois principais partidos que governaram o País na última década e meia, PSDB e PT. Em 1989, cinco candidatos tinham domicílio eleitoral no Estado: Lula, Mário Covas, Paulo Maluf, Guilherme Afif e Ulisses Guimarães. As disputas seguintes foram entre Lula e algum nome da seção paulista do PSDB: Fernando Henrique, Serra e Alckmin.

Lula participou de oito disputas presidenciais. Só foi vitorioso em São Paulo no primeiro e no segundo turno em 2002, quando disputou contra José Serra. Nas outras seis vezes, venceram Collor (primeiro e segundo turno de 1989); Fernando Henrique (primeiro turno de 1994 e 1998) e Alckmin (primeiro e segundo turno de 2006).

Os resultados das cinco eleições presidenciais realizadas em São Paulo podem ser vistos no gráfico. Observe a ampla vantagem de Lula sobre Serra em 2002, única ocasião em que o candidato petista venceu no primeiro turno em São Paulo.

Gráfico. Talvez por conta deste retrospecto, ninguém imaginaria a boa performance de Dilma no Estado. Afinal, se Lula sempre teve dificuldades, o que poderíamos esperar de uma candidata do PT, que não fez carreira no Estado? Sobretudo, porque ela é adversária de um nome forte da política paulista, que já foi prefeito da capital, governador e candidato à Presidência.

Precisamos mobilizar os estudiosos do comportamento eleitoral dos paulistas para responder a duas questões: quais motivos fizeram Dilma crescer tão rápido em São Paulo? Por que um ex-governador que saiu do governo com alta popularidade está perdendo em seu Estado natal? Faltam muitos dias para as eleições. E muita coisa pode acontecer até lá. Mas o crescimento fulminante de Dilma em São Paulo é um fenômeno. Talvez um dos maiores deste ano.