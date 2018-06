São Paulo é o destino mais procurado pelos brasileiros no feriadão

A cidade de São Paulo é o destino mais procurado pelos brasileiros que estão viajando de avião neste feriadão de Páscoa e Tiradentes. O levantamento é do site Viajanet e se baseia no número de passagens vendidas para os dias do feriado efetuadas no último mês.

Mais de 12% das vendas de março pelo site tiveram como destino a capital paulista, principalmente entre os dias 15 e 19 de abril. A maioria dos viajantes, segundo a pesquisa, é constituída por famílias, que representam 90% dos compradores.

"São Paulo, por ser a maior cidade da América Latina, oferece uma gama de atividades para o visitante, desde o reconhecido circuito gastronômico até bons passeios em parques e shoppings", afirma o gerente de marketing do Viajanet, Gustavo Mariotto. Depois de São Paulo, os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, Salvador e Brasília.

Na semana passada, outra pesquisa, do site TripAdvisor, havia demonstrado que a capital paulista ultrapassou o Rio como destino preferido dos viajantes.

Confira o ranking das cinco cidades brasileiras mais procuradas no feriadão (porcentual sobre o total de vendas de passagens aéreas em março de 2014):

São Paulo: 12,83%

Rio: 11,66%

Salvador: 6,49%

Brasília: 4,46%

Fortaleza: 4,17%

Porto Alegre: 4,15%