São Paulo entra em estado de atenção por conta da chuva O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo decretou há estado de atenção em toda a cidade por conta da chuva que atingia a cidade no começo da tarde deste domingo, 8. As marginais do Tietê e do Pinheiros também entraram em estado de atenção. Até às 13 horas, dois pontos de alagamento foram registrados, ambos transitáveis, na Avenida Radial Leste, tanto no sentido centro-bairro como na pista inversa, na altura da Rua Silva Jardim, zona leste da capital paulista.