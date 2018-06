Toda a cidade de São Paulo está em estado de alerta por baixa temperatura desde às 7h30 deste domingo, 8, de acordo com a Defesa Civil. O órgão informa que a capital registrou 12º C, mas a sensação térmica foi de 7ºC.

A Defesa Civil explica que nos meses em que a temperatura atinge cerca de 10ºC, com tendência de queda, os servidores das Coordenadorias de Assistência Social, garantirão o pronto atendimento social de crianças, adolescentes e adultos em situação de rua e expostos às intempéries. A Guarda Civil Metropolitana também atuará no apoio ao encaminhamento das pessoas em situação de risco aos PRÓPRIOS municipais, como hospitais e abrigos.

Previsão

Este domingo, 8, é marcado por quedas de temperaturas e chuva em todo o País, além de geada na região sul, de acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O avanço de uma frente fria traz maior declive em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Devem acontecer geadas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul ainda neste domingo, que segue parcialmente nublado e com possibilidade de chuva em áreas isoladas principalmente no leste do Paraná, informa o Inmet. O frio deve aumentar ao longo do dia, de acordo com o instituto.

Assim como no sul do País, os termômetros da capital paulista também registram queda de temperaturas ao longo deste feriado prolongado. O dia segue com garoa e chuva isolada com ventos moderados.

Na região nordeste, acontecem precipitações mais fracas no litoral, afirmam as previsões do Inmet. Entre o norte do Maranhão e o norte da região norte o dia será com variação de nebulosidade e pancadas de chuva. O ar fica seco entre o norte de Goiás, nordeste de Mato Grosso, Distrito Federal, sul do Paraná , do Maranhão e do Piauí, além do oeste da Bahia e no Tocantins.

Feriado

O feriado de 9 de Julho terá tempo nublado de chuva no litoral paulista, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Durante a tarde, a segunda-feira, 9, registra pequeno aumento de temperaturas, mas a elevação não será suficiente para diminuir a nebulosidade em todo o Estado de São Paulo.

Já a região sul deve continuar com frio intenso ao longo da próxima segunda, informa o Cptec. De acordo com o Centro de Previsão, as condições meteorológicas são favoráveis à formação de geada no Planalto e Serra do Nordeste do Rio Grande do Sul, no Planalto Sul de Santa Catarina assim como no Sul do Paraná.