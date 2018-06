São Paulo Futebol Clube multado O São Paulo foi multado e terá 15 dias para retirar um outdoor irregular na frente do estádio do Morumbi, na zona sul da capital paulista. A multa foi lavrada por um fiscal da Subprefeitura do Butantã, responsável pela área, que passou pelo local e notou a irregularidade. Procurado, o São Paulo não se pronunciou. O anúncio colocado no portão 16 do estádio desobedece a Lei Cidade Limpa. Em abril, o Jornal da Tarde mostrou que a sede da maior torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, também driblava a Cidade Limpa com um símbolo na fachada. A Prefeitura não informou se a agremiação chegou a ser multada.