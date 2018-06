São Paulo ganha novo parque em setembro A cidade de São Paulo, especialmente a zona Norte, vai ganhar um parque no local onde estava instalado o Complexo do Carandiru. A primeira fase, com 35,4 mil metros quadrados, já poderá ser utilizada pela população a partir do mês que vem. O parque esportivo terá dez quadras poliesportivas, pista de skate, caminho para cooper, equipamentos para ginástica, vestiários, lanchonetes e três recantos com bancos, árvores e bebedouros. O investimento do Estado é de R$ 7 milhões. As quadras serão separadas por cores nas modalidades de vôlei, basquete, futebol de salão, tênis, handbol, entre outras. Além da área voltada para a prática de esportes, essa primeira etapa também contará com 15 mil metros quadrados de mata atlântica secundária. O governador Geraldo Alckmin vistoriou hoje as obras. Segundo ele, o parque esportivo tambem contará com professores de educação física, que trabalharão com os jovens, a terceira idade e a família. O secretário da Juventude, Esporte e Lazer, Lars Grael, informou que serão realizadas competições para incentivar a prática esportiva na região, que fica próxima ao Metrô. A segunda etapa do parque, que deverá ser entregue no início do ano ano que vem, terá uma área verde contemplativa, e a terceira etapa, que será o parque institucional, terá um espaço voltado para educação e cultura nos quatro pavilhões que serão remodelados. Grael disse que essa última etapa deverá contar com o apoio da iniciativa privada e exigirá investimentos de cerca de R$ 35 milhões. As informações são do site do Governo do Estado.