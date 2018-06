São Paulo ganha novo site com informações sobre a cidade São Paulo finalmente está na internet. A Prefeitura inaugurou na, segunda-feira, um endereço eletrônico que mostra, na mesma tela, fotos via satélite da cidade e mapas detalhados. Entre outras opções, é possível ver por onde passam trens, metrôs e córregos e encontrar unidades de saúde e educação. Até mais: há informações de quantos alunos e salas de aula há em determinada escola ou leitos em um hospital. O site é uma fusão dos dados da Secretaria Municipal de Planejamento (Sempla) e das imagens do Google Maps, um site que tem fotos via satélite de todo o planeta e disponibiliza o conteúdo de graça. Em grandes metrópoles como São Paulo, a resolução é suficiente para permitir aproximações que tornam possível reconhecer ruas e prédios. Agora, basta digitar uma palavra e o site da Prefeitura lista tudo o que tiver em seu cadastro sobre o tema - de subprefeituras a equipamentos de lazer - e aponta no mapa. A opção de mapas tradicionais está disponível e, para mudar para as imagens de satélite, basta um clique. Os ícones selecionados para pesquisa continuarão visíveis. Segundo explicou a diretora do Departamento de Estatística e Produção de Informação (Dipro), Silvia Anette Kneip, as bases de dados usadas são as mesmas do Sistema de Informações Geográficas (SIG), criado em 2002, para uso interno da Prefeitura. A atualização será feita conforme os dados disponíveis sejam alterados por secretarias, ministérios e pesquisas oficiais. O próximo passo deverá ser permitir ao usuário que acrescente suas próprias informações.