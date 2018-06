São Paulo passa Rio em lista de destinos preferidos

Provavelmente o destino turístico mais conhecido do País, o Rio perdeu a preferência entre visitantes estrangeiros e brasileiros. No prêmio Travelers’ Choice Destinos 2014, promovido pelo site de viagens TripAdvisor e que terá os vencedores divulgados nesta terça-feira, 8, São Paulo foi eleito o melhor destino do Brasil. O Rio ganhou no ano passado.

"São Paulo é um destino reconhecido por viajantes de todo o mundo, inclusive pelos próprios brasileiros. Em uma pesquisa recente feita com nossos usuários para celebrar os 460 anos da cidade, perguntamos quais eram as suas principais impressões sobre a capital paulista. Entre todos os pontos levantados, a gastronomia foi o item mais bem avaliado", afirmou Blanca Zayas, porta-voz do site no Brasil.

Curtir a noite na cidade, fazer compras e passeios culturais e praticar atividades ao ar livre também ganharam destaque da pesquisa.

Em sua sexta edição, a premiação reconhece cerca de 500 destinos, em 40 países, e se baseia em milhões de comentários no TripAdvisor. As cidades vencedoras são determinadas pela qualidade e quantidade de avaliações dos hotéis, atrações e restaurantes ao longo de 12 meses.

No site de viagens, várias pessoas também citam a Avenida Paulista como um símbolo da cidade. "A Paulista é um local seguro, que tem alguma vida noturna e é o centro comercial da cidade. Eu sempre fico ali, é seguro e barato ir de táxi para qualquer lugar. O Museu de Arte Moderna (Masp) está lá (maravilhoso), além de restaurantes legais. Você consegue sentir São Paulo dali", disse um usuário ao ser questionado se a avenida era um local interessante para se hospedar.

O TripAdvisor tem mais de 150 milhões de avaliações e recebe mensalmente 260 milhões de visitas em todo o mundo.

Turquia. Além de São Paulo, o Brasil tem outras 12 cidades no ranking das 25 melhores da América do Sul. A vencedora sul-americana foi Buenos Aires. Istambul foi o destino campeão no mundo, seguido de Roma, Londres e Pequim.

Confira os rankings:

Cidades brasileiras vencedoras na América do Sul:

3. São Paulo, São Paulo

4. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

10. Gramado, Rio Grande do Sul

11. Salvador, Bahia

13. Florianópolis, Santa Catarina

14. Curitiba, Paraná

17. Fortaleza, Ceará

19. Natal, Rio Grande do Norte

20. Trancoso, Bahia

21. Jericoacoara, Ceará

22. Belo Horizonte, Minas Gerais

23. Búzios, Rio de Janeiro

Brasil - Top 10:

1. São Paulo, São Paulo

2. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

3. Gramado, Rio Grande do Sul

4. Salvador, Bahia

5. Florianópolis, Santa Catarina

6. Curitiba, Paraná

7. Fortaleza, Ceará

8. Natal, Rio Grande do Norte

9. Trancoso, Bahia

10. Jericoacoara, Ceará

Vencedores do Travelers’ Choice no mundo:

1. Istambul, Turquia

2. Roma, Itália

3. Londres, Inglaterra

4. Pequim, China

5. Praga, República Tcheca

6. Marrakech, Marrocos

7. Paris, França

8. Hanói, Vietnã

9. Siem Reap, Camboja

10. Xangai, China

11. Berlim, Alemanha

12. Nova York, Estados Unidos

13. Florença, Itália

14. Buenos Aires, Argentina

15. Barcelona, Espanha

16. São Petersburgo, Rússia

17. Dubai, Emirados Árabes

18. Chicago, Estados Unidos

19. Cidade do Cabo, África do Sul

20. Bangkok, Tailândia

21. Budapeste, Hungria

22. Sydney, Austrália

23. Lisboa, Portugal

24. Chiang Mai, Tailândia

25. São Francisco, Estados Unidos