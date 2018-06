São Paulo pega em armas e faz uma revolução por Constituição A Revolução Constitucionalista de 1932 foi o mais importante acontecimento político durante o governo provisório de Getúlio Vargas. Os paulistas queriam uma Constituição que colocasse fim ao regime discricional de Vargas. No dia 9 de julho, o movimento ganhou as ruas da capital e do interior de São Paulo. A luta ficou restrita ao Estado, que, isolado, assinou a rendição em outubro de 1932. Apesar da vitória militar, o governo provisório acabou convocando uma Assembleia Constituinte no ano seguinte.