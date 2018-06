São Paulo registra 132 quilômetros de lentidão Apesar do trânsito ruim nas marginais do Pinheiros e do Tietê, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 132 quilômetros de lentidão em São Paulo, às 19h30 desta quinta-feira, 5, índice pouco abaixo da média de 136 km para o horário. A Marginal do Tietê concentrava o pior trecho de morosidade, com 12,5 quilômetros da Ponte Nova Fepasa até a Rua Azurita, na pista expressa. A via registrava mais dois pontos de lentidão: 7,3 quilômetros na pista local, entre as pontes do Limão e Nova Fepasa; e 6,1 quilômetros na expressa, da Ponte Jânio Quadros até o Viaduto Imigrante Nordestino. Todos no sentido Ayrton Senna. No Corredor Norte-Sul, formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubens Berta e Mauro Guimarães, havia 8,6 quilômetros com paradas, da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar, no sentido Santana. A Marginal do Pinheiros tinha 7,4 quilômetros de congestionamento, entre as pontes Jaguaré e Ary torres.