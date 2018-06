São Paulo registra menores temperaturas do ano nesta terça-feira

SÃO PAULO - São Paulo teve dois recordes de temperatura nesta terça-feira, 1º de março. Tanto na madrugada quanto na tarde de hoje o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou as menores temperaturas do ano. Às 15 horas o termômetro marcava 22,6ºC e, de madrugada, 18,3ºC. A medição foi feita no Mirante de Santana, zona norte da cidade.

De acordo com os meteorologistas do Climatempo, a queda da temperatura foi provocada pela combinação da falta do sol, chuva frequente e também da entrada de ar polar sobre a cidade. A chegada da frente fria também foi responsável pelos temporais de domingo e segunda-feira.

A previsão é de que as temperaturas continuem mais amenas até quinta-feira, 3. Na sexta-feira, o sol volta a aparecer na capital paulista.