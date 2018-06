São Paulo tem 103 quilômetros de lentidão As ruas e avenidas de São Paulo apresentavam 103 quilômetros de congestionamento por conta do excesso de veículos, às 19 horas desta terça-feira, 27, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A média do horário é de 82 quilômetros. Na Marginal do Tietê eram registrados 14,7 km de lentidão, em três trechos - o mais extenso, de 7,7 km, se localizava na pista expressa, entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Rua Azurita, no sentido Ayrton Senna. O Corredor Norte/Sul tinha mais 4,9 km de congestionamento, da Praça da Bandeira até o Viaduto Euclides Figueiredo, no sentido Aeroporto de Congonhas. A pista local e uma faixa expressa da Avenida do Estado, na região da Praça Alberto Lion, no Cambuci, foi liberada às 18h45. O trecho estava interditado desde as 14 horas, onde ocorreram a explosão de três bocas de lobo por conta de um vazamento em uma tubulação de gás. Alagamentos Às 19 horas, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) contabilizava um único ponto de alagamento na capital, em situação transitável, na Rua Professor Luciano Prata, em Santana. Durante as chuvas da tarde desta terça, foram registrados somente três pontos de alagamento. Informações do CGE dão conta de que, às 19 horas, chovia em pontos isolados. Todas as regiões da cidade estavam em estado de observação.