São Paulo tem 12 alagamentos; Anchieta fica interditada A chuva que atinge a capital paulista diminuiu e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) suspendeu o estado de atenção. Até as 18 horas, o CGE registrava pelo menos 12 pontos de alagamento, quatro intransitáveis. Um deles na pista local da Marginal do Pinheiros, na altura da Ponte do Morumbi, sentido Interlagos, outro na Rua Doutor Mário Vicente, perto da Rua Monte Alverne. Também há problemas na Avenida Aricanduva, na altura da Rua Tumucumaque, e pela Avenida Armando Cardoso Alves, próximo da Rua Rui Gomes de Almeida. Anchieta O córrego Ribeirão dos Couros, em Diadema, na Grande São Paulo, transbordou e interdita as pistas centrais da Rodovia Anchieta, na altura do quilômetro 13. Às 17h45, a pista sentido litoral foi invadida pelas águas. Por volta das 18 horas, o problema ocorreu na pista sentido capital. O tráfego está sendo desviado para as pistas marginais onde o tráfego é intenso nos dois sentidos e há pontos de parada, conforme a Ecovias, concessionária que administra o sistema.