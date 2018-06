São Paulo tem 161 km de lentidão, índice recorde em 2007 O motorista enfrentava trânsito bastante carregado na capital paulista na manhã desta sexta-feira, 2. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 10 horas, havia 159 km de lentidão, sendo que a média para o horário é de 86 km. Às 9h30, o trânsito, no entanto, era ainda pior, registrando o recorde em 2007, conforme a CET: 161 km, ante 99 km da média. Segundo a CET, no sentido centro da Radial Leste, da Rua Divinolândia até a Praça Pérola Byington, era registrado o índice mais alto de lentidão: 14,7 km. O motorista devia evitar a Marginal do Tietê, que apresentava problemas em diversos pontos. No sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê, nas pistas expressa e local, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Casa Verde, havia 10,8 km de congestionamento. Já no sentido Castelo Branco, na pista local, do Hospital Vila Maria até a Ponte Casa Verde, o motorista enfrentava 9,1 km de lentidão. Também na Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, na pista expressa, da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Rodovia Castelo Branco, era verificado 8 km de lentidão. Já no sentido Castelo Branco, na pista expressa, da Ponte Tatuapé até a Rua Profº Milton Rodrigues era apontado 6,3 km de congestionamento. Na Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, na pista expressa, da rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim, a CET apontava 9,3 km de lentidão.