São Paulo tem 176 km de congestionamento Às 18h30 a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 176 quilômetros de congestionamento nas principais vias da capital paulista nesta véspera de feriado prolongado. A Marginal Pinheiros está parada, no sentido Santo Amaro, por causa de uma blitz da Polícia Militar na ponte Cidade Jardim, no sentido centro, que ocupa duas faixas. O recorde de congestionamento na cidade, este ano, é de 192 km registrado às 19h30 do dia 10 de maio, e pode ser superado hoje, segundo técnicos da CET.