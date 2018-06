São Paulo tem 22 pontos de alagamento por conta da chuva O Centro de Gerenciamento de Emergências registrava 22 pontos de alagamento na capital paulista às 17h22, sendo 14 deles intransitáveis. O motorista não conseguia passar em trechos das vias Tiradentes, Alcântara Machado, Edgar Facó, Morumbi, Francisco Morato, Valdemar Ferreira, Ricardo Cavatton, Cavoa, Turiassu, Alfredo Guedes, Professor Ascendino Reis, Marquês de São Vicente, Comendador Joaquim Monteiro e na Marginal do Tietê, na altura da Ponte do Piqueri. A Avenida Zaki Narchi, no Tatuapé, tinha alagamento, no sentido centro/bairro, na altura da Rua Urupiara. A Avenida Tiradentes, na região da Sé, estava intransitável no sentido de quem segue para a zona norte, na altura da Avenida do Estado. A Avenida Alcântara Machado estava alagada, em ambos os sentidos, desde as 15h48 e o motorista não conseguia trafegar para ter acesso ao viaduto Guadalajara, A Rua Alfredo Guedes tinha dois pontos de alagamento, um transitável e o outro não. O motorista não conseguia trafegar no sentido centro/bairro, na altura do número 113. Em ambos os sentidos, na altura da Voluntários da Pátria, havia outro alagamento na mesma rua, mas o motorista conseguia passar. Na zona oeste, havia dois pontos intransitáveis: na Rua Turiassu, altura da praça Marrey Junior, e na Rua Cavoa (sentido centro/bairro), na altura da Avenida Marechal Tito. O motorista também não conseguia passar pela Avenida Professor Francisco Morato, na altura da Avenida dos Três Poderes, em ambos os sentidos. Outro ponto intransitável estava na Avenida Morumbi, no sentido Marginal do Pinheiros/Palácio dos Bandeirantes, na altura da Comendador Adibo Ares. O motorista também não conseguia trafegar pela avenida General Edgar Facó, em ambos os sentidos, na altura da Avenida Paula Ferreira. Outro ponto intransitável estava na Avenida Ricardo Cavatton, em ambos os sentidos, na altura da rua Hugo Dantola. O mesmo problema acontecia na Avenida Valdemar Ferreira, na altura da Rua Romão Gomes. Alagado, mas passa Na ligação leste/oeste, na havia um trecho alagado, mas transitável, em ambos os sentidos, na altura da praça Franklin Roosevelt. Na praça Panamericana, na região do Alto de Pinheiros, havia um alagamento na altura da Avenida Pedroso de Moraes para quem seguia no sentido Lapa. A Marginal do Tietê tinha dois alagamentos, ambos transitáveis, no sentido centro/bairro: a 50 metros antes da ponte dos Remédios e 50 metros antes da ponte Atílio Fontana.