São Paulo tem 24 quilômetros de congestionamento O motorista que passava pelas principais vias de São Paulo às 14 horas desta segunda-feira, 19, enfrentava 24 quilômetros de congestionamento; índice um pouco acima de média para o horário, que é de 15 quilômetros. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o pior trecho estava na Avenida dos Bandeirantes, em direção à Rodovia dos Imigrantes, onde a lentidão era de 3,1 quilômetros, desde a Marginal do Pinheiros até a Rua Antonio de Macedo Soares. Na Avenida Professor Luis Ignácio de Anhaia Mello, no sentido centro, o trânsito estava carregado por 2,2 quilômetros, desde a Avenida Salim Farah Maluf até o Viaduto Grande São Paulo. Já no Corredor Norte-Sul, formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, rumo à Santana, o engarrafamento era de 1,9 quilômetro, entre os viadutos Euclides Figueiredo e Santa Generosa.