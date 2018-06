São Paulo tem áreas de atenção devido às chuvas Com a diminuição da chuva no fim da tarde deste domingo, 11, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) retirou o estado de atenção nas zonas sul, sudeste e oeste e na marginal do Pinheiros, por volta das 17h30. Apenas a zona norte mantinha, às 18h30, o aviso de risco de alagamentos, segundo o CGE. O CGE e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registravam apenas um ponto de alagamento na cidade, na avenida Jornalista Roberto Marinho, no trecho próximo à Marginal Pinheiros. Apesar do alagamento, o ponto é transitável. No centro e na zona leste, em bairros como São Miguel, Itaim Paulista, Guaianases e Ermelino Matarazzo, a chuva era de leve a moderada. Segundo o CGE, a chuva estava se deslocando para a região do ABC. Matéria ampliada às 18h50 para acréscimo de informações