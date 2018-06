São Paulo tem céu nublado com máxima de 27º nesta terça A cidade de São Paulo terá uma terça-feira com céu nublado, com poucas aberturas de sol e chuva isolada no fim do dia. O tempo é reflexo da umidade que chega do mar e ainda forma muitas nuvens no leste do Estado, incluindo a capital. A máxima chega aos 27 graus na capital e aos 33 graus na região de Presidente Prudente. No litoral norte do Estado, a previsão é de chuva desde o começo da manhã, com máxima de 25 graus em Ubatuba e de 26 no Guarujá e em Santos. A partir de quarta-feira, o sol deve brilhar mais forte no Estado, com a temperatura em elevação, podendo chegar aos 30 graus na quinta-feira. Em todo o País, as áreas de instabilidade associadas ao tempo quente e úmido e a passagem de uma frente fria pelo mar espalham muita nebulosidade, com previsão de chuva durante a tarde. Rio de Janeiro, litoral norte de São Paulo e a zona da mata mineira podem ter chuva durante todo o dia, sendo que no restante do País as chuvas são esperadas a partir do período da tarde.