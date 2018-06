São Paulo tem céu nublado e máxima de 26º nesta segunda A umidade que vem do mar deixa o céu nublado e provoca chuviscos na capital e em quase todo o litoral de São Paulo. No litoral norte e no interior, o tempo fica chuvoso e ainda há risco de chuva moderada a forte. Na capital, a máxima é de 26 graus, no interior Ribeirão Preto e Presidente Prudente têm máxima de 29 graus. No litoral, Santos tem máxima de 26 e Ubatuba de 25 graus. Na terça-feira, mais uma frente fria passa e volta a deixar todo o Estado com céu nublado e com chuva. A temperatura cai um pouco e a máxima é de 25 graus; só a partir de quinta-feira é que o sol reaparece em São Paulo, a partir daí a temperatura entra em elevação. Nesta segunda-feira, uma frente fria avança pelo Sudeste e reforça as nuvens carregadas na região, com risco de temporal no norte de São Paulo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. O tempo chuvoso também deve persistir no Centro-Oeste do País e em Rondônia. A umidade que vem do mar deixa o céu nublado na faixa que vai do leste catarinense ao paulista, mas só há previsão de chuviscos. Em Florianópolis a máxima deve chegar aos 27 graus. Sol forte na região Nordeste e em Roraima; no Maranhão, no litoral do Piauí e do Ceará e nas outras áreas do País sol, calor e previsão de pancadas de chuva. Em Rio Branco a máxima é de 35 graus e em Teresina de 33 graus.