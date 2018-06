São Paulo tem dia de sol entre nuvens e a temperatura sobe

SÃO PAULO - A sexta-feira, 1º, começou com nevoeiros e névoa úmida em alguns bairros da capital e da Grande São Paulo. Por volta das 8 horas os termômetros marcavam 16ºC no Campo de Marte, na zona norte, e 7ºC no Aeroporto de Congonhas, na zona sul.

Durante o dia, o sol aparece entre nuvens no decorrer e a temperatura sobe. As condições para chuva são pequenas e a temperatura máxima ficará em torno dos 24ºC, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

No sábado, 2, o dia começa com muitas nuvens e névoa úmida na capital. No decorrer da manhã, o sol aparece entre nuvens e a tarde a temperatura máxima ficará em torno dos 25ºC. Durante à noite há a possibilidade de chuviscos, por causa do vento úmido que vem do mar.

No domingo, 3, uma nova frente fria muda o tempo, provocando chuva principalmente a tarde e a noite. Podem ocorrer pontos com chuva moderada a forte, acompanhada de trovoadas e rajadas de vento. As temperaturas começam a cair e oscilam entre 16ºC e 22ºC.