São Paulo tem dia frio, mas com sol forte nesta terça-feira

O intenso resfriamento na madrugada favorece a ocorrência de geada nos pontos mais altos da Serra da Mantiqueira e também a formação de nevoeiro na capital, no litoral e nos Vales do Paraíba e do Ribeira. Ainda cedo o nevoeiro se dissipa e o sol aparece forte nesta terça-feira, 3, quando a mínima prevista é de 9 graus. A presença de uma grande massa de ar seco impede a formação de nuvens de chuva em todo o Estado. À tarde esquenta um pouco, mas a máxima não deve passar dos 24 graus na capital e dos 18 graus em Campos do Jordão. Esta semana ainda dará muito trabalho para os meteorologistas. No mar, o alerta desta terça é para o risco de ressaca na costa sul e sudeste, com ondas de até 3 metros em praias de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, e de até 2 metros no litoral paulista. No interior do País, os níveis de umidade à tarde baixam facilmente dos 30% em grande parte do País, inclusive no Estado de São Paulo. As áreas de instabilidade espalham nuvens carregadas que deixam o tempo chuvoso no leste e no sul da Bahia. Nas demais localidades da costa leste e do norte do Nordeste e no norte da região Norte, o sol aparece e ocorrem pancadas isoladas de chuva no decorrer do dia. Em todas as outras áreas do País, uma grande massa de ar seco predomina e deixa o tempo firme com muito sol. O resfriamento da madrugada forma geada nas Serras gaúcha e catarinense e na Serra da Mantiqueira. Ao longo do dia a temperatura sobe.