São Paulo tem mais calor e chuva nesta terça-feira A presença de uma grande massa de ar quente deixa o tempo aberto com sol forte em todas as áreas de São Paulo. Faz calor e no decorrer do dia a nebulosidade aumenta. O calor e a alta umidade do ar causam pancadas de chuva forte no período da tarde; máxima de 31º na capital, de 32º em Campinas e de 33º em Santos. Na terça-feira, o tempo fica instável no sul e no centro-oeste do Estado, com períodos de sol e chuva a qualquer hora do dia. Na capital e nas demais áreas faz sol e muito calor, sempre com chuva no período da tarde. A máxima pode chegar aos 31º na quarta-feira e aos 32º na quinta e sexta-feira. Nos próximos dias, porém, a chuva pode diminuir gradativamente, por conta de um forte bloqueio atmosférico. O ar quente que está sobre São Paulo impede que várias frentes frias que estão na região Sul, no Uruguai e no leste da Argentina se aproximem, pelo menos até o meio da semana que vem. Enquanto isso, o ar fica mais seco em São Paulo, o calor aumenta e a chuva diminui. A presença do ar seco e quente também garante sol e tempo firme no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no nordeste de Minas Gerais, na maior parte do interior da Bahia, no centro-norte de Roraima, no oeste de Santa Catarina e do Paraná e no Rio Grande do Norte. Já no sul do Rio Grande do Sul a frente fria que não consegue avançar para o Sudeste, causa temporais. Chova forte também entre Mato Grosso e o sul do Amazonas devido à presença de áreas de instabilidade tropical. No restante do País o sol aparece entre nuvens e chove de forma rápida.