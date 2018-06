São Paulo tem nevoeiro pela manhã e sol à tarde nesta quinta

A forte neblina que cobre a cidade de São Paulo na manhã desta quinta-feira, 9, deve continuar até por volta das 10 horas, quando o sol pode aparecer, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O tempo vai ficar estável com sol e poucas nuvens no decorrer do dia e as temperaturas devem variar entre 13 e 26 graus. O nevoeiro que cobriu a cidade na manhã desta quinta, se formou devido à queda brusca da temperatura na madrugada e também da rápida passagem de uma frente fria próxima ao oceano. A grande massa de ar seco predomina sobre São Paulo e inibe a formação de nuvens carregadas e a chuva. Na sexta-feira, o tempo não muda muito e a máxima não passa dos 26 graus. No sábado, 11, o sol ainda predomina, mas uma frente fria causa aumento de nuvens e chuviscos à noite nas praias. O domingo amanhece com névoa, mas o sol reaparece no fim da manhã no leste paulista. Frio A temporada de frio de 2007 está sendo das mais rigorosas, desde 2000, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Uruguai, na Argentina e no Chile. Com o novo bloqueio atmosférico que se estabelece sobre o País, vai continuar faltado frio intenso para o Sudeste pelo menos por mais dez dias. Na maior parte do País o sol predomina nesta quinta-feira e não há expectativa de chuva. A umidade relativa do ar fica baixa no interior do Sudeste e no Centro-Oeste. Depois de um dia muito frio, a temperatura sobe no Sul do Brasil e volta a chover à tarde no centro-sul gaúcho. A umidade que chega do oceano espalha muitas nuvens carregadas e provoca pancadas de chuva em todo o leste nordestino, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte, mas o sol ainda aparece. Sol com pancadas de chuva à tarde no Acre, no Amazonas, no Amapá, em Roraima e no norte do Pará.