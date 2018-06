São Paulo tem previsão de temporais com rajadas de vento nesta terça

SÃO PAULO - Fortes pancadas de chuva devem chegar a toda cidade de São Paulo a qualquer hora desta terça-feira, 2, depois de passar por cidades do interior do oeste do Estado. O dia já começou com muita nebulosidade na capital. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe), na região leste, norte e nordeste do Estado as chuvas só começam a partir da tarde.

As chuvas generalizadas elevam os riscos de alagamentos e deslizamentos de terra na Grande São Paulo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo. Podem ocorrer trovoadas com rajadas de vento. As temperaturas vão de 19ºC a 27ºC.

Região Sul

A Região Sul tem nesta terça-feira condições de chuva ainda mais fortes em Santa Catarina, Paraná e Centro-norte do Rio Grande do Sul. A previsão é também de temporais e rajadas de vento. Os acumulados de chuva podem ser significativos na região toda, com possibilidade de alagamentos em áreas pontualmente localizadas, mas, de maneira geral, toda a região está sujeita a tempo ruim.

Esse fenômeno ocorre por causa de áreas de instabilidade que vieram da Argentina para o oeste da região Sul na segunda-feira, 1º, e que já começam a chegar também na manhã desta terça à parte do Mato Grosso do Sul e a algumas áreas de São Paulo.