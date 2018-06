São Paulo tem segundo maior congestionamento do ano A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou o segundo maior congestionamento de 2007 em São Paulo no período da manhã desta segunda-feira. A contagem das 9h30 apontou 123 quilômetros de lentidão em toda a cidade, quando a média para o horário é de 96 quilômetros. A maior marca no período continua sendo a do dia 2 de março, às 8h30, ocasião em que foram verificados 161 quilômetros de congestionamento. Além do excesso de veículos, pelo menos dois acidentes também contribuíram para o congestionamento. Um deles ocorreu na Marginal do Tietê, no sentido Penha-Lapa, na altura da Ponte Atílio Fontana. Duas motocicletas colidiram e uma pessoa ficou ferida. O outro acidente aconteceu na Marginal do Pinheiros, na via expressa, sentido Jaguaré/Santo Amaro. Um automóvel e uma moto colidiram naquele trecho, bloqueando duas faixas. Os piores trechos enfrentados às 10 horas pelos motoristas eram exatamente as marginais. Na do Pinheiros, havia 10,2 quilômetros de congestionamento, no sentido Jaguaré/Santo Amaro, a lentidão acontecia, no sentido Penha-Lapa, entre o Hospital Vila Maria e a Ponte da Casa Verde, num total de 8,5 quilômetros.