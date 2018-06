São Paulo tem trânsito carregado na manhã desta segunda A semana começa com trânsito complicado na capital paulista. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 8h30 havia 105 quilômetros de congestionamento em São Paulo, índice um pouco acima da média para o horário, que é de 98 quilômetros. Mais cedo, às 8 horas, a CET registrou 96 quilômetros de lentidão, horário que tem média de 76 quilômetros. Às 8h30, o principal ponto de lentidão era verificado na Marginal do Pinheiros, na pista expressa sentido Interlagos, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Jardim. Segundo a CET, foram verificados 9,4 quilômetros de congestionamento. O motorista também enfrentava trânsito ruim no corredor Norte-Sul, no sentido Aeroporto de Congonhas, do Viaduto Engenheiro Antônio de Carvalho Aguiar até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Nesta via, a lentidão se estendia por 5,5 quilômetros. A Avenida dos Bandeirantes tinha cinco quilômetros de congestionamento no sentido Marginal do Pinheiros, do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro. Acidente Na zona norte de São Paulo, duas pessoas ficaram feridas após a colisão entre um carro e uma motocicleta na Rua Ezequiel Freire, em Santana. O acidente aconteceu por volta das 7h30 e os dois ocupantes da moto ficaram feridos. Uma faixa da rua Ezequiel Freire ficou interditada na altura da Rua Doutor Gabriel Piza, causando lentidão por aproximação. Texto ampliado às 9h10 para acréscimo de informações.