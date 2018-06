São Paulo tem trânsito lento na manhã desta segunda-feira O trânsito era bastante carregado na manhã desta segunda-feira em São Paulo em razão do excesso de veículos. A contagem da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) das 8h30 apontou 82 quilômetros de congestionamento na cidade, índice superior à média para o horário, que é de 66 quilômetros. Um dos piores trechos enfrentados pelos motoristas era a Marginal do Tietê, onde houve algumas pequenas colisões que contribuíram para piorar o trânsito. O motorista também enfrentava trânsito lento na Rodovia Presidente Dutra, na chegada à capital. Por volta das 6h50, uma carreta e um veículo colidiram contra uma mureta de concreto no quilômetro 175 da rodovia, região de Nova Iguaçu, ainda no Rio de Janeiro. Uma das duas faixas permaneceu interditada por mais de uma hora. O acidente resultou em 3,8 de lentidão na pista, entre os quilômetros 171 e 175. O excesso de veículos na Dutra, provocava trânsito entre os quilômetros 171 e 177, no sentido Rio de Janeiro. No trecho São Paulo havia mais seis pontos de lentidão devido ao alto número de carros, todos no sentido São Paulo, em São José dos Campos, entre os quilômetros 153 e 156 e no trecho do quilômetro 144 e 147. Também havia paradas em Guarulhos, nos quilômetros 220 ao 222 e do quilômetro 217 ao 221. Já na capital, a Nova Dutra registrava lentidão entre os quilômetros 230 e 231, na pista expressa, e do quilômetro 225 ao 229, na pista Marginal.