São Paulo tem trânsito tranqüilo; Bush chega de noite O trânsito continuava tranqüilo em São Paulo no começo da tarde desta quinta-feira, 8, dia da chegada do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, à cidade. Às 14 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava 60 quilômetros de congestionamento em toda a cidade, índice muito abaixo da média, que é de 35 quilômetros. Segundo a CET, os trechos mais complicados estavam na Avenida Paulista, em direção à Consolação, onde o engarrafamento era de 2,2 quilômetros, desde a Praça Oswaldo Cruz até a Rua Augusta. A partir das 15 horas, manifestantes vão se concentrar no vão do MASP, na Paulista, em uma manifestações em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e contra a presença de Bush na cidade. Por questões de segurança, os locais e horários por onde o presidente vai passar não foram divulgados. Bush e a primeira-dama, Laura Bush, vão chegar na noite de quinta-feira no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. De lá, seguem para o Morumbi, na zona sul da cidade, onde vão ficar hospedados no hotel Hilton. Por conta da presença do casal, a Avenida Luís Carlos Berrini ficará interditada (veja no especial ao lado as regiões mais prejudicadas). Sexta-feira Na sexta-feira, o presidente deve começar o dia reunindo-se com representantes de seu governo no hotel ou no Consulado dos Estados Unidos, na Chácara Santo Antônio. Depois, segue para Guarulhos, onde deve se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no terminal da Transpetro de Guarulhos. De tarde, após reunir-se com Lula, Bush volta ao Morumbi para visitar o projeto social Meninos do Morumbi. Assim, entre quinta e sexta-feira, a comitiva do presidente dos Estados Unidos deve passar quatro vezes pelo trajeto de cerca de 40 quilômetros entre Guarulhos e o Morumbi. Todas as rotas devem ser cumpridas por terra e as vias por onde ele passará terão de ser fechadas. Na sexta-feira, a União Nacional dos Estudantes (UNE) promete reunir 500 mil manifestantes para seguir o presidente Bush, de microônibus, por onde ele passar. Os bairros mais atingidos pelas interdições e bloqueios devem ser Brooklin, Chácara Santo Antônio, Cumbica, Jardim Paulista, Morumbi, Pinheiros e Vila Madalena. Na Bela Vista, região central da cidade, também poderá haver interdições, já que lá fica o Hospital Sírio Libanês, que vai ficar de prontidão para qualquer emergência com Bush. Primeira-dama Laura Bush, primeira-dama dos Estados Unidos, tem dois compromissos marcados para sexta-feira que podem atrapalhar o trânsito da cidade. Ela vai visitar a sede do projeto social Alfabetização Solidária, nos Jardins, de onde segue para a Vila Madalena, na região oeste de São Paulo. Na Vila Madalena, Laura visita a ONG Cidade Escola Aprendiz. Por motivos de segurança, as ruas por onde a primeira-dama passar também vão ser bloqueadas. Com isso, ela também deve ficar longe das manifestações programadas contra a presença de seu marido ao País.