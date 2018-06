São Paulo terá semana de vacinação contra sarampo A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo vai promover nos postos de saúde, entre os dias 26 de março a 5 de abril, vacinação contra sarampo, caxumba e rubéola para crianças de 1 a 6 anos. Durante a semana, serão distribuídos 1 milhão de folhetos explicativos a escolas, para professores e alunos. A expectativa da Secretaria é de vacinar 130 mil crianças nos 3.500 postos do Estado que já receberam cerca de 400 mil doses das vacinas. As crianças receberão a vacina Tríplice Viral, que concentra imunizantes para as três doenças. A cobertura dessa vacina no Estado de São Paulo é de 97,3%, acima dos 95% preconizados pelo Ministério da Saúde. A orientação é que os responsáveis pelas crianças consultem a caderneta de vacinação e, havendo alguma dose em atraso, procurem o posto de saúde mais próximo. Na dúvida vale levar a criança ao posto de saúde mais próximo; as pessoas que estiverem com outras vacinas em atraso também poderão aproveitar a ocasião para completar a caderneta.