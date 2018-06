São Paulo terá sol até o fim de semana Uma grande massa de ar quente ganha força sobre o Estado de São Paulo e garante sol até o fim de semana, segundo a empresa Climatempo. Na faixa leste, incluindo a região metropolitana, as praias e os Vales do Paraíba e do Ribeira, a quinta-feira amanhece com névoa, que se dissipa ainda cedo. O tempo abafado provoca aumento de nuvens durante a tarde, quando ocorrem as típicas chuvas de verão em todo o Estado. A temperatura se elevará gradativamente, com mínima de 17 e máxima de 28 graus na capital e 18 e 29 graus no litoral. Com a entrada do ar mais seco pelo interior a partir de quinta, a umidade e o risco de temporais diminuem em todas as regiões paulistas. Nesta quarta, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou mínima de 18,7 e máxima de 28,3 graus, com 7,3 milímetros de chuva e 67% de umidade relativa do ar às 16 horas na estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital.