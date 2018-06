São Paulo terá sol e temperaturas altas nesta sexta

A sexta-feira, 19, começou com variação de nuvens e termômetros oscilando em torno dos 20ºC na Grande São Paulo. No decorrer do dia o sol favorece a elevação das temperaturas e as máximas devem chegar aos 30ºC. No final da tarde a nebulosidade aumenta, mas não há previsão de chuva.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o tempo não muda muito no fim de semana e persistem as condições de sol com temperaturas amenas nas madrugadas e em rápida elevação no decorrer do dia. Os termômetros devem variar entre mínimas de 20ºC e máximas de até 31ºC. Uma frente fria se propaga fraca pelo oceano, aumentando a nebulosidade e provocando chuvas isoladas na tarde de domingo.