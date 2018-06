São Paulo teve o dia mais frio do ano: 7,2 graus A capital paulista registrou na madrugada de hoje a menor temperatura do ano, 7,2 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A máxima foi de 17,6 graus, às 15 horas, na estação do instituto no Mirante de Santana, na zona norte. Segundo o Inmet, a mínima anterior ocorreu no dia 12 de julho, com 9,1 graus. O recorde de frio na capital é de 2,1 graus negativos, em 2 de agosto de 1955. O sol volta a predominar e as temperaturas sobem gradativamente até a sexta-feira, quando uma nova frente fria chega ao Estado trazendo instabilidades e baixando as temperaturas, de acordo com a empresa InfoTempo.