São Paulo volta a ter clima de verão em pleno inverno São Paulo voltou a apresentar temperaturas de verão em pleno inverno, após uma semana de frio e chuva. Na tarde desta segunda-feira, de acordo com medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura na capital paulista chegou a 29 graus, mesma temperatura máxima que deve ser alcançada nesta terça-feira, 8. Uma grande massa de ar seco que está sobre o País continua mantendo o tempo firme e o calor deve se manter até o fim da semana em todo o Estado, de acordo com previsão da meteorologista Josélia Pegorin, da Climatempo. O clima ficará muito parecido com o de duas semanas atrás, quando as temperaturas ficaram em torno de 35 graus no Centro-Oeste e 30 graus no Sudeste com baixa umidade do ar. Na tarde desta terça, a umidade do ar deve ficar muito baixa em todo o Estado, com médias abaixo de 20% no norte de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, e entre 20 e 25% nas demais regiões, incluindo a capital. Segundo a Organização Mundial de Saúde, este patamar coloca a região em estado de alerta. Sem chuva O tempo firme com muito calor e umidade baixa deve continuar até a próxima sexta-feira, 11. Até lá não há nenhuma expectativa de chuva. Na quinta-feira, 10, a nebulosidade deve aumentar um pouco em São Paulo devido à passagem de uma frente fria. Mas, ela logo se afasta para o mar e não terá força suficiente para provocar chuva. Queimas suspensas A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo voltou a suspender as autorizações para queima da cana-de-açúcar a partir das 18 horas desta terça-feira, nas regiões de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araraquara e Barretos, em razão dos baixos índices de umidade relativa do ar. Segundo a Secretaria, as autorizações para as queimas controladas voltarão a vigorar quando o monitoramento das condições climáticas indicarem que os níveis de umidade relativa superam os 25%. A suspensão está prevista no artigo 14, do decreto 47.700, de 11 de março de 2003: "a suspensão parcial ou total da queima da palha de cana pode ser determinada após constatados e comprovados risco de vida humana, danos ambientais ou condições meteorológicas desfavoráveis". A suspensão dos planos de queima aprovados pelo Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais (Deprn) foi determinado pelo Secretário Estadual do Meio Ambiente, José Goldemberg. Se o produtor descumprir a determinação, será advertido inicialmente e, se reincidente, poderá ser autuado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) e multado em valores que variam de R$ 139,30 a R$ 139.300,00. Entre o dia 26 e 29 de julho a queima também havia sido suspensa pelas mesmas condições, mas em todo o Estado, e 11 usinas foram autuadas pela Cetesb.(Colaborou Gustavo Porto)