São seis os mortos na capital baiana

Mais dois corpos foram encontrados ontem em Salvador. Com isso, subiu para seis o número de mortes por causa das enchentes. Ontem, por volta das 16 horas , o corpo de Rodrigo Cassiano da Silva, de 20 anos, morto no desabamento de um imóvel com dois amigos, foi localizado pelos bombeiros. No fim da manhã, havia sido encontrado o corpo de Fernanda Bispo, de 27 anos, que na terça-feira foi tragada com a filha Beatriz, de 6 anos, por um bueiro destampado sobre um córrego no bairro de Santa Mônica. O corpo de Fernanda foi localizado a pouco mais de dois quilômetros dali, preso na vegetação do Rio Camurujipe. Às 18h, o corpo de uma menina foi localizado por populares, em um canal a mais de 4 km do local do acidente. Uma equipe dos bombeiros - que já havia paralisado as buscas - e agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram ao local. Acredita-se que o corpo seja o de Beatriz. Outro resgate mobilizou vizinhos de um prédio de oito andares, que havia ruído na madrugada. Em um apartamento estavam o proprietário, Aloísio Almeida, de 64 anos, a cunhada, Lindinalva da Hora Assis, de 43, e a sobrinha, Tamires Assis, de 19. Os dois primeiros tiveram traumatismo craniano, mas estão fora de perigo. A jovem passa bem. Até as 18h, A Defesa Civil havia registrado 412 ocorrências - 281 deslizamentos. Outras seis cidades estão em situação de emergência. CEARÁ No Ceará, o número de municípios atingidos subiu de 55 para 65. Mais duas mortes foram registradas, em Russas, no Vale do Rio Jaguaribe, elevando para 9 o número de vítimas fatais no Estado. Mais de 40 mil pessoas estão fora de suas casas. Em Jijoca de Jericoacoara, onde fica a Praia de Jericoacoara, a água da chuva se misturou às fossas e muitas pessoas abandonaram as casas.